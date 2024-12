Cristiano Ronaldo dá resposta irônica após comentário de ex-Real Madrid

O atacante Cristiano Ronaldo parece não ter curtido muito as falas de Rafael Van der Vaart sobre os tempos em que atuaram juntos no Real Madrid. O holandês, em conversa com o Talksport, chamou o astro do Al Nassr de “extremamente egoísta”. Posteriormente a repercussão da entrevista, CR7 ironizou o ex-jogador, atualmente com 41 anos.

Apesar de elogiar a dedicação de Cristiano nos treinamentos, Van der Vaart criticou o português por focar mais em fazer gols do que no resultado de sua equipe.