Torcedor do Botafogo tatua lance icônico de decisão da Libertadores

Um torcedor do Botafogo decidiu eternizar na pele um momento que mudou a história da final da Libertadores contra o Atlético-MG. Luiz Henrique Moura, de 24 anos, tatuou no braço direito a falta de Gregore em Fausto Vera, lance que gerou a expulsão do atleta do Glorioso logo aos dois minutos de jogo.

Segundo Luiz, a decisão ocorreu logo após a jogada, enquanto ele assistia com um amigo ao jogo na fan-fest do estádio Nilton Santos.

“Estava com um amigo e, assim que começou o jogo, teve o lance (da expulsão). Ele me disse que o jogo complicaria muito pela expulsão. Aí 2023 já veio em mente e, com medo de perder o título e até por resenha e que ainda não tinha pensado em nenhuma promessa na hora, veio na cabeça em tatuar esse lance. Dito e feito, tudo pelo Botafogo – afirmou Henrique ao ge.

No desenho, feito como uma moldura, Gregore aparece dando um pontapé na cabeça de Fausto Vera. Henrique ainda acrescentou os nomes dos autores dos gols do Botafogo, assim como os minutos em que ocorreram.