Sport efetua pagamento ao Santos por utilização de Lucas Lima

Lucas Lima se destaca em vitória do Sport sobre o Santos

O Sport realizou, na tarde desta sexta-feira, o pagamento de R$ 500 mil ao Santos. O valor corresponde a multa imposta pelo clube paulista aos rubro-negros pela utilização do meia Lucas Lima na última rodada da Série B, contra o Peixe, dono dos direitos federativos do jogador.

Nos bastidores, o Santos alegou um atraso para efetuar o pagamento, porém o Sport estava somente negociando a forma de pagamento. Assim, na tarde desta sexta-feira, o pequeno imbróglio se resolveu.

Além disso, o Sport tem interesse em ficar com Lucas Lima em definitivo a partir de 2025. O Peixe, por sua vez, não tem planos de utilizar o meio-campista na próxima temporada. Contudo, a diretoria santista não renuncia a uma compensação financeira para liberá-lo antes do fim do contrato.

Lucas Lima encerrou a competição como líder de assistências, com 10 passes decisivos e três gols marcados, sendo dois deles contra o próprio Santos, na vitória do Sport por 2 a 1 na última rodada, que selou o retorno do clube à elite do futebol brasileiro.

