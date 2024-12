Atlético desiste de efeito suspensivo, e jogo decisivo será com portões fechados

O Atlético não terá torcedores no estádio em um jogo decisivo. A partida contra o Athletico-PR tornou-se importante com o risco de queda do Galo para a Série B. O jogo será no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Galo pelos incidentes na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O clube tentou reverter a decisão com um efeito suspensivo. Contudo, desistiu e informou ao órgão que vai cumprir a sanção.

Em nota, o Atlético confirmou a desistência. O clube disse ainda que não recebeu resposta do primeiro pedido para poder contar com seus torcedores apoiando nas arquibancadas.

“Diante da ausência de manifestação do STJD sobre o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo clube, e sobre os esclarecimentos solicitados em relação à punição aplicada, o Galo deverá jogar a partida deste domingo (8/12) com portões fechados, cumprindo o terceiro jogo da pena que lhe foi imposta”, escreveu o clube.

O STJD puniu o Atlético com a perda de seis mandos de campo. No fim das contas, o tribunal converteu a pena em três jogos com portões fechados e outros três com público limitado, permitindo apenas mulheres, crianças e idosos. A punição ocorreu por causa dos atos de vandalismo, brigas e bombas, na final da Copa do Brasil, no dia 10 de novembro.

Momentos diferentes na reta final do ano

Se há um mês o Galo vivia um período de decisões pela Copa do Brasil, contra o Flamengo, e Copa Libertadores, contra o Botafogo, agora a luta é para não cair. O Atlético, afinal, tem 44 pontos e precisa de, pelo menos, um empate para evitar qualquer risco de queda. Assim, o Galo não depende dos resultados de Fluminense x Palmeiras ou Bragantino x Criciúma.

