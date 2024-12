??dolo do Cuiabá, Walter teve despedida antecipada contra o Fluminense

Walter é o atleta com mais jogos na história do Cuiabá - (crédito: Foto: AssCom Dourado)

A derrota do Cuiabá para o Fluminense na última quinta-feira (5), por 1 a 0, no Marcanã, marcou a despedida do goleiro Walter com a camisa auriverde. Apesar do revés, o camisa 1 teve uma grande atuação, com direto a pênalti defendido.

O Dourado ainda entra em campo no domingo (8), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, mas o arqueiro levou o terceiro cartão amarelo no Rio de Janeiro e, portanto, não estará disponível para o duelo contra o Vasco, na Arenal Pantanal.

Desde 2021 no Cuiabá, quando o clube estreou na Série A, Walter foi um grande nome da equipe para a permanência nos anos seguintes. Já nesta temporada, o time de Mato Grosso não teve a mesma eficiência. Assim, jogará a Segunda Divisão em 2025.

O goleiro disse que deixaria o Dourado em caso de rebaixamento e a queda se confirmou antecipadamente na 36ª rodada. O contrato entre as partes vai até o fim deste ano. Portanto, Walter fica livre para negociar com outros clubes.

Números de Walter com a camisa do Cuiabá

O arqueiro é o atleta com mais jogos na história do Cuiabá. Ao todo, foram 203 partidas, com 80 vitórias, 62 empates e 61 derrotas. Em 83 confrontos, não sofreu gol. Além disso, é tetracampeão mato-grossense com o Auriverde.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.