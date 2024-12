Palmeiras tem dois retornos para encarar o Fluminense

O jogador Gustavo G..mez, da SE Palmeiras, em jogo contra a eqiupe do Crici..ma EC, durante partida v..lida pela vig..sima sexta rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Sem depender de si mesmo para ser tricampeão, o Palmeiras precisa de um milagre no duelo contra o Fluminense, na tarde do próximo domingo (08), às 16h, no Allianz Parque, pela última rodada do Brasileirão. Para isso, o Verdão contará com dois retornos importantes no sistema defensivo.

Gustavo Gómez e Marcos Rocha, que estavam suspensos na partida contra o Cruzeiro, retornam para o time titular no duelo contra o Tricolor. O paraguaio recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo, enquanto o lateral-direito foi expulso na mesma partida. Mayke, que foi titular no Mineirão, volta para o banco. Por outro lado, o zagueiro Vitor Reis recebeu o terceiro amarelo e está fora da despedida no Brasileirão.

O Palmeiras deve entrar em campo no domingo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murillo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Para ficar com o título, o Verdão precisa vencer o seu jogo e torcer para que o São Paulo vença o Botafogo no Rio de Janeiro. Com isso, a equipe alviverde empataria em número de pontos, 76, com o Alvinegro Carioca, mas ficaria na frente pelo número de vitórias.

