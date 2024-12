Geromel se prepara para aposentadoria e despedida do Grêmio: ‘Me dediquei 100%’

Para fechar a temporada, o Grêmio enfrenta o Corinthians no próximo domingo (8), com direito à despedida de um grande ídolo do Imortal: Pedro Geromel. A partida será a última do zagueiro como jogador profissional, que deve entrar como titular. Após 10 anos no Tricolor gaúcho, o atleta falou sobre o sentimento de deixar o clube.

“Ah, eu tô num misto, né? Eu, por ter continuado na rotina, de vir treinar, trabalhar, estar jogando, eu acho que eu não estou sentindo tanto ainda. Pensando em muitas coisas e tudo isso. Mas uma sensação de realização, de estar completamente realizado profissionalmente. E muito feliz por ter tido a oportunidade de ter ficado tanto tempo num clube como o Grêmio”, disse Geromel em entrevista ao ge.

Desde sua chegada em 2014, viveu momentos de desconfiança no início, mas logo assumiu uma liderança em campo. Assim, a trajetória foi coroada com a conquista da Copa do Brasil em 2016, Libertadores em 2017 e Recopa Sul-Americana em 2018. Portanto, conquistou o carinho da torcida e se tornou ídolo. O atleta falou sobre o que espera da recepção na Arena do Grêmio para o “adeus”.

“Ah, eu acho que igual sempre, né? Torcida aqui não tem do que falar, só agradecer por todos esses 10 anos, por tudo que a gente passou junto. Já foram alegrias, tristezas, emoção, felicidade, comemoração, raiva. Já passamos por tanta coisa junto. Só o agradecimento mesmo por ter passado por tudo isso junto com eles (torcedores) por tanto tempo”, opinou o zagueiro.

O confronto contra o Corinthians deste domingo está marcado para acontecer às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo também marca o último duelo do time na temporada.

Grêmio prepara festa para a despedida de Geromel

No site oficial, o clube divulgou algumas ações que o Imortal está preparando para homenagear o jogador na Arena do Grêmio. Para distribuir entre os torcedores presentes, 30 mil máscaras com o rosto de Geromel estão em produção, além de nove mil braçadeiras de capitão e três mil adesivos com o tema da despedida.

Além disso, o clube convida os torcedores a permanecerem no estádio ao final do confronto para uma homenagem que será prestada em campo ao ídolo Tricolor. Por fim, a exposição Pedro Geromel – Mito Tricolor estará disponível, em seu último dia de funcionamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gre?mio FBPA (@gremio)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.