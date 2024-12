Vasco tenta a contratação de zagueiro David Ricardo, do Ceará

O Vasco entende que precisa reformular sua equipe para a próxima temporada. Um dos setores mais criticados é a defesa, que, na atual edição do Brasileirão, sofreu mais gols do que todos os times, exceto os rebaixados Atlético-GO e Criciúma. Por isso, a diretoria busca a contratação de David Ricardo, do Ceará.

O defensor foi um dos destaques do Vozão, que garantiu o acesso à Série A em 2025. Com isso, a diretoria cruz-maltina já iniciou contatos com os representantes do atleta. Atualmente, ele tem contrato com o Ceará até o final da próxima temporada.

Aos 21 anos, David Ricardo completou seu terceiro ano defendendo o clube nordestino. No total, disputou 99 jogos com a camisa do Ceará e marcou seis gols. Canhoto, ele seria uma opção para disputar a posição com Leo, que ainda não definiu seu futuro no Vasco.

No entanto, o clube enfrenta concorrência. A Juventus, da Itália, demonstrou interesse no zagueiro. Além disso, em 2024, uma equipe da Ucrânia também fez sondagens. Outro clube que tentou contratá-lo foi o Botafogo, mas a negociação não avançou antes do fechamento da janela de transferências.

