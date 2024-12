Após um jogo na temporada, Alison não deve permanecer no Santos em 2025

Contratado para ser um dos pilares da equipe do Santos na temporada de 2023, o volante Alison deve mais um a integrar a barca alvinegra.. O atleta possui vínculo até o final de dezembro e não deve ter o contrato renovado. Na Série B, o jogador atuou apenas em uma partida.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Alison disputou 262 partidas na sua primeira passagem pela equipe santista. No final de 2021, se transferiu para o futebol árabe, de onde retornou no meio de 2023, para ser um dos grandes nomes do Santos na temporada.

Entretanto, o volante havia passado por uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito no Al-Hazem e estava quase um ano sem atuar. Apenas oito partidas após a sua reestreia, Alison sofreu a mesma contusão, em julho de 2023.

Após 11 meses de tratamento, o volante ficou a disposição de Fábio Carille. Porém, o técnico utilizou Alison apenas em um jogo, contra o Mirassol, em outubro, pela 32ª rodada da Série B, quando atuou por 20 minutos. Ao todo, o jogador disputou 271 partidas com a camisa santista, marcou quatro gols e deu sete assistências.

