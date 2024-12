Viraliza vídeo em que Guardiola parte para cima de torcedor após derrota

Em vídeo que viralizou nesta sexta-feira (06), mostra o técnico Guardiola, que não vive um dos seus melhores momentos sob o comando do Manchester City, partindo para cima de um torcedor do Liverpool, após o jogo entre as equipes pela Premier League, da Inglaterra.

Aliás, na filmagem Pep Guardiola está bastante irritado após a derrota, respondendo às provocações do torcedor do Liverpool. O jogo em questão terminou 2 a 0, no estádio de Anfield, e fez a diferença entre as equipes na Premier League aumentar para nove pontos na tabela.

“Ah, amigo, só porque você perdeu”, diz o torcedor. Contudo, Pep responde: “Você sabe o que é perder? Você quer ver?”, questiona o técnico do City.

Ainda no estádio, durante a derrota, a torcida do Liverpool entoou cânticos insinuando que Guardiola seria demitido pela diretoria do City. No entanto, o técnico respondeu fazendo alusão aos cinco títulos de Premier League que venceu pelo Manchester.

“Eu não esperava isso em Anfield. Não esperava isso das pessoas de Liverpool, mas tudo bem. É parte do jogo e eu entendo completamente. Tivemos incríveis batalhas juntos e eu tenho respeito por eles”, falou Guardiola à imprensa após o jogo contra o Liverpool.

Todavia, agora o City voltou a vencer nesta semana, em jogo diante do Nottingham Forest, pelo placar de 3 a 0, e volta a campo neste sábado (07) para medir forças com o Crystal Palace.

