Eleição no Botafogo é adiada por causa da final do Intercontinental

A eleição do Botafogo Associativo foi adiada devido à participação da equipe na Copa Intercontinental, marcada para o mês de dezembro. O Alvinegro estreará no dia 11 contra o Pachuca, do México. Aliás, se o Alvinegro vencer o time mexicano, enfrentará o Al-Ahly, do Egito, no dia 14. O vencedor desse confronto disputará a grande decisão contra o Real Madrid. O time merengue enfrenta uma crise atualmente, mas chegará ao torneio já garantido na final e com o status de favorito para conquistar a taça.

Já a eleição, que estava marcada para o dia 18, ocorrerá no mesmo dia da grande decisão do torneio. Assim, o pleito será remarcado para o dia 19, uma quinta-feira, e acontecerá de forma híbrida, das 9h às 20h ( de Brasília). O associativo do Botafogo administra 13 modalidades esportivas, incluindo o basquete e o remo, que é uma obrigação estatutária no clube.

Todavia, duas chapas se enfrentarão e são elas “Os Escolhidos”, encabeçada por João Paulo Magalhães Lins, com André Silva como vice; e “Orgulho Alvinegro”, que tem o atual vice-geral do Botafogo, Vinícius Assumpção, como candidato à presidência, acompanhado por Tom Meirelles. Os vencedores comandarão o clube pelo próximo quadriênio, de janeiro de 2025 a dezembro de 2028.

Atual presidente do Glorioso, Durcesio de Mello, é o responsável principal pelo o processo de mudança para SAF, que hoje comanda o futebol do Alvinegro. A alteração ocorreu em março de 2022, quando o americano John Textor a comprou.

