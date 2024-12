Athletico antecipa viagem e já está em Belo Horizonte para duelo decisivo

O Athletico já está em Belo Horizonte para o jogo decisivo contra o Atlético-MG, no próximo domingo (08), que vale a permanência na Série A. O Furacão antecipou a viagem para esta sexta (06) para evitar contato com os torcedores no trajeto entre o CT do Caju e o Aeroporto Afonso Pena.

Para o confronto direto em Minas, Lucho González não possui nenhum desfalque e viajou com 27 jogadores. Neste sábado (07), o treinador realiza o último treino na Toca da Raposa e deve confirmar a equipe que entrará em campo no Mineirão.

O Athletico depende só de si para evitar o rebaixamento. Caso seja derrotado, o Furacão escapa da Série B se o Bragantino não vencer o Criciúma. Se empatar, o Rubro-Negro fica dependente de um empate do Fluminense ou do tropeço do Massa Bruta.

