Flamengo x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Vitória duelam, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão - (crédito: Arte: Jogada10)

Em partida que marca a despedida de Gabigol, o Flamengo enfrenta o Vitória, às 16h, no Maracanã, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro carioca já está com a terceira posição garantida, pois não pode avançar ou perdê-la. O time se encontra com 69 pontos, enquanto o Leão da Barra está na 11ª posição, com 46 pontos, e tem chance de subir na tabela, porém sem muitos saltos. Além disso, já se livrou do risco de rebaixamento.

As duas equipes já se enfrentaram 49 vezes ao longo da história, com 30 vitórias do Flamengo, 10 do Vitória e nove empates. No mais recente encontro, dia 24 de julho, pelo primeiro turno do Brasileirão, o Fla ganhou por 2 a 1.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Vitória, pela 38ª rodada do Brasileirão, terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Flamengo

O técnico Filipe Luís conta com retornos para última rodada do Brasileirão. Gerson e De La Cruz voltam de suspensão. No entanto, é provável que Alex Sandro e Rossi sigam de fora da equipe e só retornem em 2025, assim como Viña, Cebolinha e Pedro. Gabigol, estrela da tarde, deve ganhar a titularidade desta vez. O atacante se despede do clube após seis anos vitoriosos, mas com final não tão feliz.

O Flamengo, aliás, ainda tenta contar com Bruno Henrique para a partida. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve a punição de dois jogos de suspensão a Bruno Henrique pela expulsão no empate por 0 a 0 entre Flamengo e Corinthians, na partida de volta entre os times pela semifinal da Copa do Brasil.

Como chega o Vitória

Do outro lado, o Vitória encerrou o risco de rebaixamento na 36ª rodada e confirmou a vaga na Sul-Americana na 37ª, mas ainda tem outros objetivos para o último compromisso no Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube pode buscar melhorar suas marcas.

Atualmente na 11ª posição, o Leão da Barra pode terminar entre o 14º e o nono lugar, o que vai impactar na premiação rubro-negra ao fim da competição. Além disso, terminar entre os dez primeiros também pode render ao Vitória de Thiago Carpini uma marca histórica para a região Nordeste, que pode ter três clubes entre os dez primeiros do Campeonato Brasileiro pela primeira vez (Fortaleza e Bahia estão garantidos).

FLAMENGO x VITÓRIA

38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 8/12/2024 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (David Luiz) e Ayrton Lucas; De La Cruz, Evertton Araújo, Gerson e Alcaraz; Gabigol (Plata) e Michael (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceres, Edu, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Gustavo Mosquito; Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: : Neuza Ines Back (SP) e Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)

