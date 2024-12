Galvão Bueno sobre o Atlético: ‘Inacreditável’

O Atlético entra na última rodada do Campeonato Brasileiro com risco de rebaixamento. Após disputar as finais da Copa do Brasil e da Libertadores — ficando com dois vices —, o Galo agora precisa vencer ou empatar com o Athletico neste domingo (7), na Arena MRV, para garantir sua permanência na Série A.

Assim, o narrador Galvão Bueno, ao comentar a situação do Atlético, classificou a campanha como “inacreditável”.

Veja o risco de rebaixamento de Galo, Flu, Athletico e Bragantino. E como eles podem escapar

“Quem diria que, depois de chegar às finais da Libertadores e da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro chegaria na última rodada com risco de cair no Brasileiro? Inacreditável!”, disse inicialmente em suas redes sociais.

“O Fluminense venceu o Cuiabá por 1 a 0 nesta quinta!! E o Bragantino derrotou o Athletico por 2 a 1!! Cuiabá, Atlético-GO e Criciúma já foram rebaixados!! E entre RB, Furacão, Flu e Galo, um deles jogará a Série B em 2025!! Quem será?”, completou.

Afinal, além de escapar do rebaixamento, o Galo busca vencer para garantir vaga na Copa Sul-Americana. Assim, um empate assegura a permanência na Série A. O clube mineiro tem 44 pontos. Porém, em caso de derrota, o Atlético precisará torcer para que o Fluminense perca ou empate contra o Palmeiras, em São Paulo, ou para que o Bragantino não vença o Criciúma, em casa.

