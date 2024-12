Palmeiras x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Fluminense se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Em lados opostos da classificação do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fluminense medem forças neste domingo (8), às 16h (de Brasília), pela última rodada. De um lado, o Alviverde ainda sonha com o tricampeonato, enquanto o Tricolor necessita de apenas o empate para permanecer na primeira divisão.

Com 73 pontos, os comandados do técnico Abel Ferreira precisam dos três pontos e torcer para que o Botafogo perca para o São Paulo, no Nilton Santos. Os visitantes (43 pontos), por sua vez, precisam empatar, mas caso percam terão que secar Red Bull Bragantino e Athletico, que enfrentam Criciúma e Atlético-MG, respectivamente.

Onde assistir

O confronto deste domingo (8) terá a transmissão dos canais Premiere e TV Globo (para São Paulo).

Como chega o Palmeiras

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira terá dois retornos importantes. O primeiro é de Gustavo Gómez, que cumpriu suspensão na última rodada. Ele deve voltar ao time titular e fazer dupla com Murilo na zaga. Desta forma, Vitor Reis volta ao banco de reservas. Além disso, outro retorno é de Marcos Rocha, que foi expulso contra o Botafogo, mas volta contra o Fluminense. Contudo, sua participação é uma incógnita por conta de seu desempenho recente. Ele brigará com Mayke e Giay por uma vaga na equipe principal.

Como chega o Fluminense

Para o duelo, o técnico Mano Menezes terá um desfalque importante, porém o retorno do cérebro do time. O comandante não terá o uruguaio Facundo Bernal, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Dourado, nesta quinta-feira (5). Por outro lado, Paulo Henrique Ganso, que fez muita falta no setor de criação, poderá retornar. Vale recordar que ele foi expulso contra o Furacão, devido ao empurrão em Cannobio. Por fim, Lelê e Ignácio seguem fora de combate.

PALMEIRAS X FLUMINENSE

38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: domingo, 08/12/2024, às 16h (de Brasília).

Onde assistir: Premiere e TV Globo (São Paulo)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan (Caio Paulista); Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Flaco López e Estêvão. Técnico: Abel Ferreira.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso; Serna (Keno), Arias e Kauã Elias (Germán Cano). Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE)

VAR: Wagner Reway (ES)

