Grêmio x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Corinthians medem forças neste domingo (8/12), às 16h, na Arena do Grêmio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho não tem mais chances de rebaixamento, mas joga para conseguir uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Já o Timão está garantido na próxima edição da Libertadores e tem como objetivo manter a sequência de vitórias, que neste momento é de oito seguidas.

A partida terá transmissão do Premiere

Além da busca por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025, a partida também será especial. Afinal, o embate irá marcar a despedida do zagueiro Pedro Geromel, que anunciou aposentadoria ao final do Brasileirão. Contudo, para o duelo contra o Corinthians, Renato Gaúcho não vai contar com o goleiro Marchesín, que sofreu um choque na cabeça contra o Vitória. O argentino precisará cumprir protocolo de concussão e não jogará na Arena. Assim, Caíque deve começar o jogo. Além disso, o atacante Aravena, que saiu lesionado, no Barradão, é dúvida.

Como chega o Corinthians