Corinthians finaliza preparação para último jogo do Brasileirão

Ramon Díaz finalizou a preparação do Corinthians para a última rodada do Brasileirão

O Corinthians está preparado para fechar a temporada com chave de ouro. Com uma campanha invejável no returno do Brasileirão, o Timão encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 38ª rodada. O técnico Ramón Díaz comandou a última atividade na manhã deste sábado (7), no CT Joaquim Grava.

O último treino do Corinthians na temporada teve foco em um treino tático. Classificado para a Libertadores, o Timão busca terminar o ano na sétima colocação. Além disso, os jogadores também tentam consagrar o atacante Yuri Alberto, que briga pela artilharia do campeonato. Atualmente, ele está empatado com Alerrandro, do Vitória, com 14 gols.

O Corinthians deve enfrentar o Grêmio escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

