Brasília encerra sequência de vitórias e cai diante do Flamengo no NBB

Após uma sequência de nove vitórias consecutivas no NBB, o Brasília viu a fase perfeita acabar, neste sábado (7/12), em revés para o arquirrival Flamengo, no Ginásio do Maracanãzinho, por 90 x 84 . O resultado freou momentaneamente a ascensão do time candango na tabela de classificação. Com nove triunfos e quatro derrotas, os representantes da capital do país caíram para a quarta posição, atrás do Bauru (9-4), enquanto o rubro-negro carioca mantém a vice-liderança (12-3) e o Minas continua isolado na ponta (13-1).



No primeiro quarto, Brasília dominou com o jogo característico da equipe: priorizando arremessos de 3 pontos, abriu 2 x 9 de vantagem em três tentativas certeiras de Cook, Lucas e Nesbitt. O Flamengo fortaleceu a marcação e reagiu com ações mais próximas da cesta, reduzindo a diferença para 8 x 9. Com a mão quente, Nesbitt concluiu mais um tiro de longa distância: o time brasiliense fez 12 pontos em sequência da linha de 3 pontos. Também de longe, Johnson deu a primeira liderança para os donos da casa: 15 x 14. Mas os visitantes seguiram eficientes e fecharam a parcial na frente: 23 x 26.

Na sequência da partida, o Brasília, mesmo desfalcado do lesionado Gemadinha, um dos principais pontuadores do time, seguiu investindo nos tiros longos e obtendo bom aproveitamento. O Flamengo, no entanto, pressionava a marcação defensiva e contava com a boa movimentação em infiltrações ofensivas de Alexey para abrir vantagem de 39 x 34. Nos últimos segundos do período, quando o placar marcava 41 x 38, Cook sofreu falta e tinha três lances livres para empatar o jogo para o time brasiliense, mas converteu apenas um arremesso, encerrando o período com liderança rubro-negra, por 41 x 39.

O terceiro período foi o desafogo do Flamengo. As bolas longas do Brasília pararam de cair, enquanto os donos da casa passaram a acertar de todas as formas possíveis: tiros de 3 pontos, infiltrações, contra-ataques velozes e enterradas. Em uma bela cravada de Jordan Williams, o rubro-negro abriu 10 pontos de vantagem: 53 x 43. Atuando com solidez até o fim de período, enquanto os visitantes acumulavam seguidos erros, a equipe carioca encerrou a etapa com boa frente no placar: 65 x 54.

No quarto decisivo, Brasília conseguiu reduzir a diferença para seis pontos, na metade da etapa (71 x 65), mas desperdiçava lances livres, impedindo uma maior aproximação. O Flamengo dominava rebotes ofensivos e aproveitava as falhas de marcação dos visitantes para se manter à frente e ampliar novamente a diferença, fechando o jogo em 90 x 84.

"Brasília tem feito um excelente trabalho, é importante enaltecer isso. No intervalo, conversamos que seria importante fazer um jogo de mais contato para impedir as bolas de 3 pontos deles e assim atuamos para conquistar essa vitória", disse Gui Deodato, cestinha do Flamengo na partida, com 17 pontos. Cook, do Brasília, foi o maior pontuador do duelo, com 28 acertos.