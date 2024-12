Goleiro se despede do Internacional: ‘Gratidão’

A temporada vai se aproximando do fim, e alguns jogadores já adiantaram a despedida do Internacional. Um deles é o goleiro Fabrício, que não renovará contrato com o Colorado. O técnico Roger Machado, portanto, não vai relacioná-lo para o jogo contra o Fortaleza, neste domingo, na Arena Castelão, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste sábado (7), o jogador deixou sua mensagem de “até breve” ao clube do Rio Grande do Sul.

“Gratidão. Último treino pelo Inter. Último treino da temporada”, limitou-se a escrever o goleiro, em seu Instagram.

Reserva do uruguaio Rochet, Fabrício chegou ao Beira-Rio em abril deste ano, a custo zero. Ele disputou dez partidas, incluindo o Gre-Nal do primeiro turno, em Curitiba, e dois compromissos na Copa Sul-Americana.

Vice-campeão carioca pelo Nova Iguaçu, Fabrício é um andarilho da bola. Aos 38 anos, ele também teve passagens por Uberlândia, Azuriz, Água Santa, Santo André, Vila Nova, CSA, Boa Esporte, Corinthians-PR, Foz do Iguaçu, Cianorte, Operário, Rio Branco, Icasa e Guarani-CE.

Para 2025, o Internacional vai começar a temporada com Rochet, Anthoni e Ivan.

