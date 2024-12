Cruzeiro encaminha ida de Vital para o Necaxa

O Cruzeiro encaminhou a transferência do meia Mateus Vital para o Necaxa (MEX). De acordo com o jornalista André Hernan, o atleta será liberado após uma compensação financeira por parte dos mexicanos. Trocando em miúdos: venda. O Necaxa, vale lembrar, é treinado pelo argentino Nicolás Larcamón, que comandou o jogador na equipe mineira no início de 2024.

Vale lembrar que o jogador tem contrato com a equipe mineira válido até o final de 2025. Dessa forma, ele pode assinar pré-contrato a partir de julho do ano que vem, mas o Necaxa quer contar com Mateus Vital já a partir de janeiro. Focado na última rodada do Brasileirão, o Cruzeiro pretende concluir as negociações em breve.

Mateus Vital está com 26 anos e chegou ao Cruzeiro no início deste ano. No entanto, ele nunca conseguiu ter muita sequência no time mineiro. Afinal, foram apenas três gols e três assistências em 71 jogos. Ele, inclusive, atuou como titular no empate em 1 a 1 com o Bragantino, no último final de semana. O atleta soma passagens ainda por Vasco, Corinthians e Panathinaikos.

O Cruzeiro está em nono lugar no Brasileirão, com 49 pontos. Dessa forma, precisa vencer o Juventude fora de casa e secar o Bahia para se garantir na fase preliminar da Libertadores de 2025. O Tricolor, vale lembrar, é o oitavo, tem 50 pontos, e recebe o Atlético-GO. As duas partidas serão realizadas simultaneamente neste domingo (8), às 16h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.