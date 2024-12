Atlético trabalha para evitar pior campanha desde 2007

A situação do Atlético não anda nada boa. Em um mês, o clube passou de disputas decisivas na Copa do Brasil e na Libertadores para lutar pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Quando entrar em campo neste domingo, contra o Athletico, na Arena MRV, pelo Brasileirão, o Galo também tentará evitar sua pior campanha na era dos pontos corridos.

Atualmente, o Atlético soma 44 pontos. Suas piores campanhas no Campeonato Brasileiro, afinal, foram em 2010 e 2011, quando alcançou 45 pontos. Assim como neste ano, o clube também lutou contra o rebaixamento para a segunda divisão nas duas temporadas.

Veja o que Galo, Fluminense, Athletico e Bragantino precisam para não cairem para Série B

Os números mostram uma situação preocupante: mesmo com um empate, o Atlético de 2024 já terá a pior campanha da sua história, pois, apesar dos mesmos 45 pontos, o time terá menos vitórias (10 contra 13).

Além de escapar do rebaixamento, o Galo quer vencer para garantir vaga na Copa Sul-Americana. Um empate, afinal, assegura a permanência na Série A. Porém, em caso de derrota, o Atlético precisará torcer para que o Fluminense perca ou empate contra o Palmeiras, em São Paulo, ou para que o Bragantino não vença o Criciúma, em casa.

Desempenho do Atlético no Brasileirão desde 2007

2007 – 8º com 55 pontos

2008 – 12º com 48 pontos

2009 – 7º com 56 pontos

2010 – 13º com 45 pontos

2011 – 15º com 45 pontos

2012 – 2º com 72 pontos

2013 – 8º com 57 pontos

2014 – 5º com 62 pontos

2015 – 2º com 69 pontos

2016 – 4º com 62 pontos

2017 – 9º com 54 pontos

2018 – 6º com 59 pontos

2019 – 13º com 48 pontos

2020 – 3º com 68 pontos

2021 – Campeão com 84 pontos

2022 – 7º com 58 pontos

2023 – 3º com 66 pontos

