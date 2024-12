Geromel se aposenta: a trajetória de um ídolo e líder do Grêmio

Geromel, um supercampeão com a camisa do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio )

Após 20 anos de carreira, Pedro Geromel se aposentará do futebol no próximo domingo (8), vestindo a camisa do clube que defendeu em metade de sua trajetória profissional, o Grêmio. O confronto contra o Corinthians será às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

Natural de São Paulo, iniciou no futebol através das categorias de base da Portuguesa e, posteriormente, defendeu a camisa do Palmeiras até o Sub-20. Aos 18 anos foi para o Desportivo de Chaves, time de Portugal, e permaneceu na Europa por 10 anos. Confira mais detalhes sobre a carreira do zagueiro.

Carreira na Europa

Nos 10 anos de Geromel no continente europeu, além do Desportivo de Chaves, o atleta jogou pelo também potuguês Vitória de Guimarães, FC Colônia, da Alemanha, e Mallorca, da Espanha. Assim, em 2014, chegou ao Grêmio por empréstimo do clube alemão. Ao fim da temporada, foi para o Imortal em definitivo, por custo zero.

Retorno ao Brasil a ídolo do Grêmio

O início de Geromel no Grêmio não foi fácil. O jogador chegou sob forte desconfiança e como quinto zagueiro na hierarquia, afinal, foram muitos anos distante dos olhares brasileiros. Mas com o tempo, foi se tornando peça fundamental na equipe que, posteriormente, ganharia grandes títulos.

Como capitão da equipe, conquistou a Copa do Brasil em 2016, a Copa Libertadores em 2017, onde foi considerado o melhor zagueiro da América, e a Recopa Sul-Americana em 2018. Além disso, venceu os últimos sete Gaúchões. Portanto, entrou para a história do Imortal como um dos maiores ídolos.

Até este momento que antecede a partida de despedida, aos 39 anos, o zagueiro atuou em 407 partidas pelo Tricolor, com 15 gols e seis assistências, segundo informações do Transfermarkt.

Copa do Mundo de 2018

As boas atuações pelo Grêmio com direito a títulos e premiações individuais, Geromel esteve presente em algumas convocações do então técnico Tite e atuou em duas oportunidades. Em 2017, jogou com a amarelinha em amistoso contra a Colômbia. Já em 2018, atuou na vitória do Brasil sobre a Rússia, por 3 a 0, em outro amistoso. Além disso, estava na delegação da Seleção na Copa do Mundo da Rússia. Mas não chegou a entrar em campo no torneio.

Grêmio prepara festa para a despedida de Geromel

O Grêmio está preparando várias ações para homenagear o jogador na Arena do Grêmio, conforme divulgado em seu site oficial. Entre as surpresas para os torcedores, estão 30 mil máscaras com a imagem de Geromel, além de nove mil braçadeiras de capitão e três mil adesivos comemorativos à despedida do jogador.

Além disso, o clube convida os fãs a permanecerem no estádio após o término da partida, para uma homenagem especial ao ídolo Tricolor, que será realizada no campo. Por fim, a exposição “Pedro Geromel – Mito Tricolor” estará disponível no último dia de sua exibição.

