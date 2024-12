Botafogo x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Botafogo e São Paulo jogam pela última rodada desta edição do Campeonato Brasileiro, neste domingo (8/12), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos com casa cheia. Líder, o Glorioso, com 76 pontos, está a um empate de levantar a taça. Segundo colocado, o Palmeiras, com 73, terá, portanto, que fazer sua parte no Allianz Parque, no mesmo horário, contra o Fluminense, além de secar o Alvinegro. Garantido na fase de grupos da Libertadores, o Tricolor Paulista é o sexto, com 59. Não sobe ou desce mais na tabela e entra com um mistão.

Christian Rafael está no comando e na narração. Mas a cobertura ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e André Bachá nas reportagens. Clique na arte acima e acompanhe tudo deste jogo que pode dar ao Botafogo o seu primeiro titulo brasileiro desde 1995.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.