Torcedores do Botafogo levam faixa para agradecer a John Textor

Confiantes do título, torcedores do Botafogo agradecem a John Textor com faixas - (crédito: Foto: Leonardo Pereira/Jogada10)

Se o Botafogo será campeão do Brasileiro, somente após o jogo será possível saber. Mas, desde já, existe um vencedor: John Textor. Afinal, o dono do clube está de bem com a torcida, que chegou a levar uma faixa para agradecer a ele pela fase do Glorioso.

“John, obrigado por revolucionar nossa história”, diz uma faixa gigantesca que os torcedores esticaram na arquibancada do estádio Nilton Santos, na histórica tarde deste domingo (8/12).

A faixa pertence ao Movimento Ninguém Ama Como a Gente, um coletivo que costuma promover festas e formar mosaicos no Engenhão.

John Textor assumiu a SAF do Botafogo no início de 2022. No ano passado, o time avançava a passos largos rumo ao título quando desandou abrindo espaço para o título do Palmeiras. Mas, desta vez, os botafoguenses acreditam que a taça está na mão.

“Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro”, diz em letras garrafais uma outra faixa, em alusão a uma famosa música de Belchior (“Sujeito de Sorte”).

O Botafogo já ganhou este ano o título da Libertadores, derrotando o Atlético-MG em Buenos Aires. Ponto para Textor. E agora a torcida bota fé em mais um caneco. E para muitos trata-se de fé mesmo. Afinal, a decisão ocorre no dia do aniversário de 82 anos do Botafogo e na data de celebração da padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Assim, tem até Missa da Vitória na paróquia da santa que fica a quatro quilômetros de distância do estádio Nilton Santos. Tudo para que talento e fé joguem juntos pela vitória.

