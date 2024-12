Palmeiras e Fluminense escalados para duelo decisivo nas duas pontas da tabela

Em momentos opostos na classificação do Campeonato Brasileiro, porém não menos decisivos, Palmeiras e Fluminense medem forças neste domingo (8). O jogo acontece às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 38ª rodada, a última da competição. De um lado, o Alviverde ainda sonha com o título, enquanto o Tricolor busca se salvar e permanecer na elite do futebol nacional.

Com 73 pontos, os comandados de Abel Ferreira precisam dos três pontos e torcer para que o Botafogo perca para o São Paulo, no Nilton Santos. Os visitantes (43 pontos), por sua vez, precisam empatar. Caso percam terão que secar Red Bull Bragantino e Athletico, que enfrentam Criciúma e Atlético-MG, respectivamente.

Estamos escalados pra última rodada do @Brasileirao 2024! AVANTI! ??‍????#AvantiPalestra #PALxFLU pic.twitter.com/YaOXiTdiC8 — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 8, 2024

Dessa forma o Verdão vai a campo com a seguinte escalação: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Maurício, Flaco López e Estêvão.

Por fim, o Fluminense entra para o duelo com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Nonato e Lima; Serna, Arias e Germán Cano. Nesse sentido, Paulo Henrique Ganso, Kauã Elias e Keno ficam como opções no banco de reservas.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a decisão contra o Palmeiras! VAMOS, FLUMINENSE! ???????? pic.twitter.com/TumWxOA1r4 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 8, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.