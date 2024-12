Palacios volta aos treinos e é preparado para 2025

Palacios em treino do Corinthians - (crédito: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

Contratado em janeiro deste ano, o lateral-esquerdo Diego Palacios está, enfim, em grandes condições de jogo. No entanto, como a temporada encerra-se neste domingo (8), o Timão conta com o quatoriano a partir de 2025.

“O Palacios está treinando com o grupo normalmente, praticamente há uma semana. A gente está o preparando para o ano que vem. Confiar 100% não dá porque na medicina não tem nada 100%. Mas ele está super bem”, comentou André Jorge, médico do Corinthians, em entrevista ao podcast “Casal Coringão”.

Vale lembrar que Palacios jogou apenas 45 minutos neste ano. Foi na derrota para o São Bernardo por 1 a 0, ainda no Campeonato Paulista. Desde então, o lateral sofreu com lesões. Aliás, ele passou por duas cirurgias no joelho esquerdo.

“A gente tem que preparar a estrutura muscular dele (Palacios) para resistir mais aos impactos. Todo esse trabalho vem sendo feito há seis meses. O clube forneceu toda a estrutura para isso, incluindo ida de fisioterapeutas até a casa dele”, completou André Jorge.

Dessa forma, o Corinthians deve iniciar o ano de 2025 com três opções no setor: Hugo e Matheus Bidu. Já o lateral-esquerdo Denner, de apenas 16 anos, pode ser promovido ao time profissional. Palacios tem 25 anos e jogou ainda por Aucas (EQU), Willem II (HOL) e Los Angeles FC (EUA).

