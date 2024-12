Teve gol de Gabigol na sua despedida do Flamengo

Gabigol beija a camisa do Flamengo. Na sua despedida ele fez um dos gols no 2 a 2 - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo SporTV)

No jogo que marcou a despedida de Gabigol com a camisa do Flamengo e valeu pela última rodada do Brasileirão-2024, o time ficou no 2 a 2 com o Vitória. No Maracanã, com 67.113 presentes, Gabi foi protagonista. Afinal, deixou a sua marca, fazendo o gol que empatou o jogo em 1 a 1 (o Vitória saiu na frente com Alerrandro). O time baiano voltou a ficar na frente com Janderson. Mas Ayrton Lucas deixou tudo igual.

Gabi, assim, deixa o Fla após 307 jogos, 161 gols e 13 títulos. Conquistou o time a ganhar a Copa do Brasil-2024 e o terceiro lugar do Brasileirão, com 70 pontos, atrás do campeão Botafogo (79) e Palmeiras (70). Já o Vitória, com a espetacular reação no retorno, fecha com 47 pontos, em oitavo lugar.

Rubro-Negro baiano em vantagem

Com David Luiz como titular na zaga e Gerson mais adiantado, o Flamengo, no primeiro tempo, teve posse de bola, mas pouca intensidade, arriscando poucas finalizações. Tanto que, até os 25 minutos do primeiro tempo, o time baiano marcava bem na defesa e jogava em contra-ataques, já que tinha três finalizações contra zero do Mengão. E mais: vencia por 1 a 0, pois, aos 15 minutos, em um erro generalizado de toda a defesa, Alerrando se antecipou a David Luiz e Ayrton Lucas e, de biquinho, abriu o placar, fazendo seu 15º gol no Brasileirão.

O Fla seguiu em cima, mas com o Virtória muito fechado, Gabiugol saiu da área e teve gramde chance em chuite que passou perto do gol de Lucas Arcanjo.

Gabigol marca no 2º tempo

No segundo tempo, festa para a torcida. Gabigol deixou o seu gol. Aos 13 minutos, recebeu de Pulgar na área e, diante do goleiro Lucas Arcanjo, mandou cruzado, de esquerda. E correu para celebrar ao seu estilo, para a catarse do Maracanã. Pouco depois, Gabigol quase marcou outro. Mas quem balançou a rede foi o Vitória. Aos 29, Janderson aproveitou um erro de Léo Ortiz e, de fora da área, fez belo gol, recolocando o Vitória na frente.

Aos 34 minutos, novo empate do Mengo. Pela esquerda, Ayrton Lucas tocou para Pulgar, recebeu na área e chutou mascado. Mas a bola morreu no gol, deixando tudo igual.

No minuto seguinte, aos 35, Gabigol foi substituído por Alcaraz. Saiu aplaudido de pé e abraçou todos os jogadores do Flamengo, além dos reservas e membros da comissão. Chegava ao fim o ciclo de Gabigol, com 308 jogos, 161 gols e 13 títulos.

O placar ficou mesmo no 2 a 2 e ao fim Gabi deu a volta olímpica com a bandeira do Flamengo. E a CBF premiou dois jogadors do Ribro-Negro: Wesdley e Gerson. Alerrandro ganhou o prêmio da CBF de artilheiro do campeonato e o de gol mais bonito.

FLAMENGO 2×2 VITÓRIA

38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 8/12/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Varela, 35’/2ºT), Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (De la Cruz, 9’/2ºT) e Gerson; Plata (Luiz Araújo, 16’/2ºT), Gabigol (Alcaraz, 35’/2ºT) e Bruno Henrique (Michael, 9’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceres, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Caio Vinicius, 44’/2ºT), Machado ( Leo Naldi, 19’/2ºT), Willian Oliveira (Luan Vinícius, 44’/2ºT) e Gustavo Mosquito (Janderson, Intervalo); Carlos Eduardo (Willeam Lepo, 19’/2ºT) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Gols: Alerrandro, 15’/1ºT (0-1); Gabigol, 13’/2ºT (1-1); Janderson, 29’/2ºT (1-2); Ayrton Lucas, 34’/2ºT (2-2)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: : Neuza Ines Back (SP) e Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Edu, Carlos Eduardo (VIT)

Cartões vermelhos:

