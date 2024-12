Tevis comemora primeiro gol pelo Cruzeiro: ‘Muito feliz’

A vitória do Cruzeiro por 1 a 0 contra o Juventude não foi o suficiente para se classificar para a Libertadores. No entanto, o triunfo teve um gosto diferente para o jovem atacante Tevis, autor do gol da partida. Essa foi a primeira vez que ele balançou as redes pelo profissional, no seu quinto jogo pela Raposa.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, após uma arrancada de Lucas Silva, Tevis recebeu livre na área, dominou e finalizou no canto. No intervalo, portanto, o jogador comemorou o gol e falou rapidamente sobre sua história.

“Estou muito feliz pelo primeiro gol. Tenho uma história linda, fui dispensado em 2021, agora tenho essa oportunidade. Quero só agradecer ao Cruzeiro, por confiar no meu trabalho, e a Deus, meus familiares, ao Diniz e aos meus companheiros”

Com o resultado, o Cruzeiro precisava de um tropeço do Bahia para conseguir a vaga para Libertadores, o que não aconteceu. Dessa forma, a Raposa terminou o Brasileirão de 2024 em 9° lugar, com 52 pontos.

