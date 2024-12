Lucas Silva, do Cruzeiro, revela conversas para renovação

Lucas Silva foi o melhor jogador do Cruzeiro na vitória por 1 a 0 contra o Juventude pela 38° rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o meia é quem mais atuou pela Raposa nesta temporada. No fim da partida, o jogador revelou que já iniciou as conversas com o clube mineiro para renovar o contrato que termina neste ano.

“Iniciamos conversas. Tivemos o último jogo, já manifestei o meu desejo de ficar, amo esse clube, gosto de jogar com essa camisa, me dedico muito aqui, me sinto em casa, agora tá nas mãos da diretoria, vamos ver o que se resolve nos próximos dias, mas muito feliz de ter fechado o ano como uma vitória, o torcedor merecia. Fazendo nossa parte, não deu para libertadores. Bom, agora é férias descansar e vamos ver o que o futuro nos aguarda”, contou.

Apesar da vitória, o Cruzeiro não conseguiu a vaga para Libertadores do ano que vem. Assim, Lucas Silva lamentou a não classificação, mas refletiu sobre o ano da Raposa e projetou o próximo ano.

“Viemos com o único pensamento de fazer a nossa parte e se fosse a vontade de Deus jogar a Libertadores seria. Mas agora sabendo o resultado, a gente queria ao menos honrar a camisa do Cruzeiro, fechando o ano com uma vitória e assim conseguimos. É um ano de muito aprendizado, um ano de repensar muita coisa e por ter chegado também na final da Sul-Americana acho que estamos no caminho certo. É ajustar detalhes para o ano que vem, para que a gente possa voltar mais forte ainda e acredito que estamos no caminho certo, o Cruzeiro voltando a ser protagonista do futebol brasileiro”, disse.

