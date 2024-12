Santos faz oferta por Dudu, do Palmeiras

O Santos demonstrou interesse e já realizou uma proposta pelo atacante Dudu, do Palmeiras. A oferta está nas mãos do jogador desde sábado (7/12), mas ele ainda não deu pistas sobre o seu futuro. O atleta tem contrato com o Verdão até o final do ano que vem, mas a tendência é que ele troque de clube em 2025.

Apesar da oferta chegar no último sábado, as conversas existem desde junho. O Peixe, por sua vez, enfrenta a concorrência do Cruzeiro que, neste momento, aparece nas frentes nas negociações pelo jogador. A Raposa, aliás, já chegou a estar próximo de contratar Dudu no meio do ano e chegou a anunciar o atleta, mas as conversas melaram próximo da assinatura do contrato.

Além disso, Santos e Cruzeiro realizam uma batalha por jogadores para a próxima janela de transferência. Afinal, além de Dudu, as duas equipes também sonham em ter Gabigol no elenco para o ano que vem. O jogador se despediu do Flamengo neste domingo e ficará sem clube à partir de dezembro de 2024.

Dudu pelo Palmeiras

O contrato de Dudu é válido até o fim de 2025, mas o clube não deve dificultar uma transferência, e o atacante entende que está sendo subutilizado. Desde a negociação frustrada com o cruzeiro, o clima do atacante no Palmeiras não é dos melhores. O jogador se vê em fim de ciclo, além de não ter uma das melhores relações com a presidente Leila Pereira.

Dudu está eternizado na história do Palmeiras. Afinal, o camisa 7 é um dos maiores campeões da história do Verdão com 12 títulos. Além disso, é um dos recordista de jogos (205), vitórias (144) e assistências (50) do Allianz Parque.

