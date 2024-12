Felipe confirma que retornará à função antiga no Vasco

Após um ótimo aproveitamento nos três jogos que esteve à frente do Vasco, o interino Felipe confirmou, neste domingo (8), que retornará à função de diretor técnico. Assim, o clube seguirá no mercado para buscar um treinador. Nomes como Luís Castro e Pedro Caixinha estão entre os favoritos da diretoria.

“Eu volto pra função que eu exercia antes a partir de segunda-feira (9) para que a gente possa pensar no planejamento de 2025. Tem muita coisa a acontecer, mas, independente da minha função, eu vou procurar fazer sempre o meu melhor para ajudar o Vasco”, revelou o interino em entrevista na Arena Pantanal após a vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá.

Ele também comentou a temporada do Vasco, entendendo a oscilação do time no Brasileirão. Para ele, terminar em décimo não é o ideal para o que representa a história do clube, mas voltar a uma competição sul-americana é muito importante.

“A gente começou a trabalhar diariamente, recuperar a confiança dos jogadores. Óbvio que num campeonato muito disputado você acaba oscilando dentro do próprio campeonato. Mas graças a Deus, óbvio que é muito pouco pela grandeza do Vasco, mas você conquistar uma vaga na Sul-Americana e voltar a disputar um campeonato internacional é de suma importância. Isso mostra uma evolução desde a nossa chegada. Esperamos almejar coisas maiores, do tamanho da grandeza do Vasco”, disse.

