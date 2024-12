Geromel em seu adeus no futebol pelo Grêmio: ???Ganharam um torcedor???

Neste domingo (8), Geromel e Grêmio encerraram o vínculo entre eles, pois o zagueiro se despediu do futebol na última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Corinthians. Mesmo com a derrota na Arena, o sentimento foi de gratidão por um atleta que venceu quase tudo pelo clube gaúcho.

Em mais de 10 anos, Geromel conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores, a Recopa e vários campeonatos estaduais. Além disso, integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira sob o comando de Tite, em 2018.

LEIA MAIS: Corinthians goleia o Grêmio e fecha ano com 9 vitórias seguidas

“Sempre trouxe eles (meus filhos) à Arena. Minha filha perguntou se vamos vir no ano que vem. Perderam um jogador, mas ganharam um torcedor. Agora, é descansar e curtir a família”, disse Geromel ao final da partida.

“É uma honra enorme. Sou privilegiado por vestir essa camisa por tanto tempo. Sinto que represento o torcedor. Sempre tentei fazer o meu melhor. Foi isso que fiz por mais de uma década. Que sirva de exemplo de resiliência. Não desistam. Acreditem sempre. Sem passar a perna em ninguém. Deu certo comigo. Este é um momento (abraço de despedida) de muitas emoções. Desejo o melhor para ele e para a família”, concluiu Geromel.

O ídolo vinha sofrendo com lesões nos últimos anos e, em outubro, revelou que iria se aposentar. Assim, prometeu e cumpriu. Aos 39 anos, Geromel encerra sua carreira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.