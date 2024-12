Botafogo faz provocações após ganhar o Brasileirão: ‘Pipoca para taças’

O Botafogo aproveitou a conquista do Campeonato Brasileiro e fez uma provocação em suas redes sociais neste domingo (8). O Alvinegro publicou um vídeo com uma panela com milhos de pipoca estourando, transformando nos dois troféus conquistados pelo clube na última semana.

Dessa maneira, o Botafogo fez uma alusão ao termo “pipocar”, muito usado para um clube que chega no momento decisivo de um campeonato e não consegue conquistar o título. Na última temporada, o Glorioso liderou o Brasileirão por muitas rodadas e, apesar de ter 14 pontos de frente para o Palmeiras, não foi campeão.

???????????? #BOTAFOGOCAMPEÃO #TEMPODEBOTAFOGO pic.twitter.com/exEOoJ4mDy — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 8, 2024

Em 2024, o Alvinegro estava novamente com boa vantagem na tabela e, após alguns tropeços, perdeu a liderança novamente para o Palmeiras. Contudo, no confronto direto, venceu por 3 a 1 e caminhou o terceiro título brasileiro de sua história.

Foi o segundo título em uma semana no Botafogo. No sábado (30), a equipe conquistou o inédito título da Libertadores ao vencer o Atlético-MG por 3 a 1. Neste domingo, ganhou o Brasileiro após vencer o São Paulo por 2 a 1, encerrando um jejum de 29 anos sem título da competição.

