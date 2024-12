Hulk destaca força do Atlético em meio a momento difícil: ‘Resposta positiva’

O Atlético se safou de um vexame na última rodada do Brasileirão. A vitória por 1 a 0 em cima do Athletico evitou o rebaixamento em 2024, decretou a queda do adversário e garantiu o Galo na Sul-Americana. O clube terminou o campeonato na 12ª colocação, com 47 pontos.

O Galo teve uma semana complicada, pois, em poucos dias, passou de um possível título da Libertadores. O atacante Hulk ressaltou a força que o Atlético mostrou em um momento complicado e ainda recordou os diferenciais que o clube enfrentou na temporada por ir longe em outros torneios.

“São alguns obstáculos que a gente precisa ter força para passar por cima. Mostra que, temos sim, força, que somos capazes de passar de situações complicadas. A semana toda eu estava conversando que foi muito difícil para a gente. Por tudo que a gente construiu neste ano, tudo que esse plantel tem de positivo. A gente chegar nesta última rodada numa situação tão complicada é um preço a ser pago. Mesmo em meio a inúmeras tribulações, a gente conseguir chegar a dar resposta aqui é muito positivo. Somos a equipe que mais jogou neste ano, não é fácil, a gente chega exausto”, afirmou.

O próprio Hulk sentiu a exaustão do ano de 2024. O jogador disse que está lesionado há três meses e que veio atuando na base de infilitrações. Agora, o atacante celebra o período de férias e foca em recarregar as energias para 2025.

“Tem três meses que eu venho jogando com muita dor, com muito sacrifício e é dífícil. Passa dois ou três dias do jogo e continua doendo. Toma injeção para jogar e joga com dor. Vamos ter um mês para descansar, recuperar e carregar as energias”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.