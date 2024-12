Na despedida de Gabigol, Gerson avisa: ‘Não vou dar mole a ele, não’

Gerson com Gabigol num dos tantos momentos de comemoração - (crédito: Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Após receber o prêmio de Melhor Volante do Brasileirão, Gerson disse que o ano foi difícil e reconheceu:

“Terminei cansado. Foi uma temporada muito tensa, mas estou feliz. Feliz pelo troféu, mas agradeço aos companheiros também porque o coletivo é muito mais importante do que o individual. Agora é descansar, que merecemos. E no ano que vem voltar com tudo”.

E a perspectiva para a temporada de 2025, como não poderia deixar de ser, traz a constatação de que o companheiro Gabriel não estará mais no Flamengo. Ou seja, passará para o outro lado do campo.

“Infelizmente agora vamos ter que nos encontrar por aí , né (como rivais). Vai ser difícil, mas já falei pra ele que não dô mole para ele não”, disse Gerson, com bom humor.

Jornada vitoriosa de Gerson e Gabi

O apoiador de 27 anos ressaltou a longa e vitoriosa jornada ao lado do companheiro. Afinal, Gerson entrou no Flamengo em julho de 2019, seis meses depois de Gabriel. Então, os dois estavam presentes num ano que foi especial para o Rubro-Negro. Juntos, Gabigol e Gerson festejaram muitas conquistas.

“Eu já conhecia o Gabi das categorias de base da Seleção, e depois encontrar ele novamente no Flamengo nos deu muitos títulos. Ele é um cara iluminado. Como ele mesmo diz, ele é predestinado. Desejo tudo de bom pra ele. Que Deus abençoe ele”.

Mas quem sabe o reencontro entre os dois seja mais cedo do que se imagina? Afinal, em entrevista após o jogo, Gabigol confessou que um retorno ao Flamengo “seria um sonho”. Assim, ele chegou a dizer: “Eu acho que um dia eu volto”.

Prêmio atesta superação de Wesley

Além de Gerson, a CBF também premiou Wesley como o Melhor Lateral Direito do Campeonato Brasileiro. Assim, ao receber o troféu, um filme passou pela cabeça do jogador, que viveu uma fase de intensas críticas, mas hoje é um dos melhores do futebol brasileiro.

“Fico muito deliz de receber o troféu. É fruto do meu trabalho. Foi uma temporada muito maluca pra mim, de altos e baixos. Mas isso aqui é pra todo mundo que sonha em ser jogador e tá em má fase, ver que tem como dar a volta por cima e ser eleito o melhor”, concluiu.

