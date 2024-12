Tchê Tchê ‘apaga’ 2023 e diz que veio ao Botafogo para ser campeão

O Botafogo se consagrou campeão brasileiro, ao vencer o São Paulo por 2 a 1 neste domingo (8/12), no Nilton Santos, pela última rodada da competição. A conquista, que significa um momento de glórias para alguns jogadores, para outros é um momento de redenção. Como é o caso de Tchê Tchê, que viveu o pesadelo de 2023 com o Glorioso, quando perdeu a competição na reta final.

Após a partida, o volante quis deixar 2023 de lado e viver o momento. O jogador também disse que veio para o Botafogo justamente para conquistar títulos.

“Nem penso nisso. Acabou o ano, tivemos que reconstruir um elenco, alguns saíram, outros ficaram. É passado, não preciso citar. Vamos falar do hoje, conquistamos ese título, depois de muito trabalho, tanta coisa que escutamos. Eu, de maneira calada, sou mais reservado, mas tenho minhas emoções, me cobrava bastante. Estou muito contente de mais uma vez em clube diferente conquistar títulos. Foi para isso que vim. No início foi difícil, mas valeu a pena”, disse Tchê Tchê.

Além disso, o volante também fez questão de enaltecer o trabalho feito por John Textor no clube.

“Geralmente ele aparece de surpresa, em treino ou jogo. Nunca temos aviso. Mas dá todo suporte, tudo que precisamos no clube, veio para engrandecer o Botafogo, mostrar que com trabalho sério tudo é possível. Nada supera o trabalho. Dá para notar o trabalho árduo, o pessoal cansado hoje. Tem que comemorar quando se ganha, porque cobrança é firme quando não se conquista títulos. O grupo não tem vaidade nenhuma, isso engrandece a conquista, mostra como que o grupo é muito bom”, completou o volante.

