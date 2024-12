Renato Gaúcho afirma estar triste e feliz ao mesmo tempo em final de ano com o Grêmio

O técnico Renato Gaúcho afirmou, após a derrota por 3 a 0 para o Corinthians, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que está se despedindo do Grêmio. A partida ocorreu na Arena, em Porto Alegre. Ao final do jogo, ele concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre o assunto. O duelo ocorreu neste domingo (8).

Em campo, o Grêmio foi facilmente superado pelo Timão, que venceu com gols de Yuri Alberto, Charles e Depay, que fez um golaço de bicicleta. Este foi um ano complicado para o time, que enfrentou as enchentes no estado do Rio Grande do Sul, que afastaram a equipe de sua casa por mais de quatro meses. O Imortal conseguiu se salvar do rebaixamento na penúltima rodada do Brasileirão.

“Estou triste por não termos brigado pelo G-4, pelo título, pela parte de cima da tabela. Triste pelas enchentes. Mas estou um pouco feliz porque nos livramos da Série B na penúltima rodada”, disse Renato Gaúcho.

Reunião entre presidente e Renato Gaúcho definirá futuro do técnico no Grêmio

“Assumo a responsabilidade, assumo tudo. Nosso torcedor é grande, está acostumado a vencer, quer ganhar sempre. E infelizmente isso nem sempre é possível. Quando eu sinto que atrapalho, vou embora sem problema nenhum”, concluiu o técnico.

Uma reunião entre Alberto Guerra, presidente do clube, e Renato Gaúcho está marcada para esta segunda-feira (09) e pode definir o futuro do técnico, que tem seu nome vinculado a outras equipes do futebol brasileiro, especialmente o Santos.

