Filipe Luís elogia Gabigol e traça perfil do substituto no Flamengo: ‘Sai pela porta da frente’

Gabigol e Filipe Luís se abraçam na despedida do jogador do Flamengo - (crédito: Marcelo Cortes/CRF)

Filipe Luís analisou a última partida de Gabigol com a camisa do Flamengo. Neste domingo (8), ele fez um dos gols do empate em 2 a 2 com o Vitória, no Maracanã, que marcou a sua despedida pelo Rubro-Negro. O treinador enalteceu a passagem do atacante pelo clube, colocou o jogador como lenda e definiu um perfil para o seu substituto.

“Ele sai pela porta da frente. Era justo uma lenda como é o Gabriel sair pela porta da frente, receber o carinho da Nação, receber o carinho da torcida que teve essa comunhão com ele por tantos anos. Foram momentos bons, ruins, de muita alegria, de críticas. Chegou aqui um menino e sai daqui um homem. Achei muito legal da parte do clube brindar essa homenagem para ele. Mesmo que ele não esteja se aposentando, pôde receber o carinho de volta da torcida. Da maneira que foi o jogo, acho que ele sai pela porta grande, e estamos orgulhosos de tudo o que ele fez pelo Flamengo”, disse o comandante, em entrevista coletiva após o empate.

Gabigol recebe elogios de Filipe Luís

Gabigol sai do Flamengo com 308 jogos, 161 gols, 45 assistências e 13 títulos, além da idolatria e protagonismo desde o seu primeiro jogo, em 2019. Ele deixou o gramado aos 35 minutos do segundo tempo para ser ovacionado pela Nação, que lotou o Maracanã. Dessa maneira, ele recebeu muitos elogios de Filipe Luís.

“São poucos jogadores que entram num clube de mais de 100 anos e conseguem deixar o nome cravado na história. Muitos jogadores passaram aqui, mas foram poucos que deixaram o nome gravado da forma que o Gabriel conseguiu. A geração 81, que é insuperável, todos eles são maiores do que as outras, são os primeiros, os pioneiros, os que fizeram o Flamengo ser gigantesco. O Gabriel conseguiu fazer uma história muito importante, até ser comparado com aquela geração. Esse tipo de jogador, único e raro, merece uma homenagem, uma despedida, independentemente se ele for para outro clube. Nós somos gratos a tudo o que ele fez. Amanhã, no dia que ele vier contra a gente, eu sou o primeiro a vaiar e a xingar ele, espero que façam isso. Mas enquanto ele está aqui, temos que reconhecer e agradecer. Ele está eternizado”.

Filipe Luís define características para o novo centroavante

Agora, o Flamengo volta ao mercado para contratar o substituto de Gabigol, que encerra sua passagem pelo clube no fim do mês, quando encerra seu contrato. Assim, Filipe Luís citou as características que o clube busca como reposição ao artilheiro. Vale lembrar que Pedro só volta a atuar depois de maio por conta de grave lesão no joelho.

“Ainda não conversamos muito sobre isso. Temos conversas diárias com o departamento de scout, mas a partir de semana que vem vamos começar a falar sobre possíveis saídas e entradas de jogadores. Para mim, nesse caso é muito simples: jogador que cumpra com as características e com o modelo de jogo que tem o treinador e o modelo que o clube pede. Ou seja, o atacante tem que ser esse perfil. A partir daí, outros jogadores virão fazer suas histórias, deixarão seus nomes marcados de outras formas, outros títulos, outros anos, e o clube vai ficar sempre. Falar que jogador virá, virá um com muita ambição, com muita fome, querendo escrever o nome na história do Flamengo e que a torcida cante o nome dele. É o que todo jogador que vem para o Flamengo sonha”, revelou o treinador.

David Luiz vai ficar?

Outro que não tem permanência garantida para 2025 é o zagueiro David Luiz, que também tem contrato somente até o fim do ano. Dessa maneira, Filipe Luís falou sobre a possibilidade de o zagueiro renovar.

“É um jogador muito importante, foi muito importante em 2022, 2023 e esse ano. Fez sua história, ganhou títulos com a camisa do Flamengo e ajudou muito a gente. A partir da semana que vem, vamos começar a conversar sobre possíveis renovações, saídas, jogadores que podem entrar e que podem sair. O caso do David será colocado na mesa, mas é um jogador que se esvaziou, deu tudo o que tinha enquanto estava aqui. Se continuar, vai continuar fazendo, porque é o caráter dele, ele gosta de ajudar, de participar de tudo, é e foi muito importante. Vamos conversar para ver o que é melhor para o clube e para ele”.

Veja outras respostas de Filipe Luís na entrevista coletiva

Ano de Wesley no Flamengo

“Foi um descobrimento do Sampaoli, que apostou totalmente nele, deu todo carinho e o ensinou muitas coisas. Wesley é um jogador com características muito importantes para um lateral, um cara incansável, consegue subir e descer praticamente o jogo inteiro, tem a maior velocidade máxima do time e aguenta correr em cima dessa velocidade. Vem evoluindo muito na parte defensiva, o que a gente fez foi simplesmente dar uma estrutura de jogo para que ele pudesse explorar melhor essas qualidades individuais. As relações socioafetivas que ele tem com Gerson, Plata, Léo Ortiz quando joga são muito importantes para o crescimento dele. Na minha opinião, o melhor lateral do Brasil”.

Super Mundial de Clubes

“Tão longe o Mundial ainda para falar dele. Como ficou o Chelsea hoje? Ganhou? Então, Chelsea é um time muito difícil de roubar a bola dele, tem um grande treinador, mas daqui até lá muitas coisas vão acontecer, tanto para eles quanto para a gente. Para o time do México, o León, e o time da Tunísia. O que a gente espera é chegar da melhor forma possível, de confiança, forma física, que os jogadores tenham assimilado bem o nosso modelo, o que esperamos dele. Futebol é momento. Às vezes uma semana ruim te elimina de duas competições e uma semana boa você é capaz de ganhar a competição mais complicada de todas. É um torneio relativamente curto, onde vamos ter os melhores times do mundo. Quando você coloca a camisa do Flamengo, tem que ir para ganhar qual jogo estiver pela frente. Tem muito tempo até lá, primeiro passo é fazer uma grande pré-temporada para fazer uma boa temporada”.

O que esperar de 2025?

“O elenco é altamente qualificado, dois jogadores por posição. Alguns que fazem várias posições e funções diferentes. Acredito que temos que ir atrás de repor saída do Gabi, sem muita pressa porque temos jogadores para suprir e o Pedro vai voltar também. Mas o nome que vier tem que ter as características ideias para cumprir o que o modelo pede. Projeção que faço é fazer uma grande pré-temporada. Temos a final da Supercopa no dia 2 de fevereiro, vamos em busca desse título. Temos o Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores. Sempre todo clube começa com isso. Temos nossas prioridades, como falei para mim: Brasileiro é prioridade juntamente com a Libertadores, que é a maior competição da América e dá vaga no Mundial de Clubes. Também vamos participar do Mundial ano que vem, então a projeção é que vai ser um ano intenso, um ano bom, por isso precisamos descansar bem, nos atualizarmos no futebol e voltar com as baterias recarregadas para fazer uma grande temporada”.

