Vojvoda confirma primeiro reforço do Fortaleza para 2025

De volta à Libertadores, o Fortaleza já tem um reforço para 2025. Neste domingo (8), após vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, que garantiu o quarto lugar no Brasileirão, o técnico Juan Pablo Vojvoda confirmou a chegada de Pol Fernández, volante de 33 anos que estava no Boca Juniors.

“Pol é um jogador que tem boa qualidade, o Fortaleza está sempre procurando o mercado internacional. Ele vai estar com a gente, vai trazer sua qualidade e vai ter que lutar para que o Fortaleza consiga os objetivos de 2025”, garantiu o treinador.

O triunfo fez o Laion chegar a 68 pontos, na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, deixando o Inter com 65. Moisés (2) e Tinga marcaram os gols da vitória, em jogo válido pela última rodada da competição.

“Quero aproveitar esse momento para parabenizar todo o clube, os jogadores, staff, comissão técnica, da qual sou parte, torcedores. Sentimos o apoio o ano todo, pela festa deste domingo, fiquei emocionado pelo mosaico”, afirmou Vojvoda.

Pol Fernández disputou 43 jogos em 2024, contribuindo com uma assistência. No ano passado, foram 46 partidas, com dois gols e dois passes decisivos para os companheiros. Revelado pelo Boca, o volante também jogou por Cruz Azul, do México, e Rosario Central e Racing, ambos da Argentina.

