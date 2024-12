Alerrandro e Yuri Alberto, os artilheiros do Brasileirão

Os atacantes Alerrandro, do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians, foram os artilheiros do Brasileirão 2024. Ambos terminaram com 15 gols, balançando a rede nesta última rodada (8/12). O goleador do Rubro-Negro baiano abriu o placar no empate em 2 a 2 com o Flamengo. Já o atacante do Timão abriu o placar cobrando pênalti na vitória sobre o Grêmio.

Além da divisão da artilharia, ambos se destacaram em outros tópicos. Com o gol que marcou, Yuri Alberto superou o flamenguista Pedro (lesionado desde setembro) como o artilheiro do Brasil: 31 a 30. Já Alerrandro ganhou o prêmio de gol mais bonito, uma bicicleta diante do Cruzeiro.

“Não tenho palavras. É um momento gratificante para mim, por tudo o que passei no começo do ano, e chegar ao fim do Brasileiro como artilheiro”, disse Alerrandro, que era apenas o terceiro atacante reserva no Bragantino e foi emprestado ao Vitória para o Brasileiro” disse Alerrandro.

O terceiro lugar ficou com Estêvão, com 13 gols. Já Vegetti, com os dois gols que marcou nesta última rodada diante do Cuiabá, ficou no Top 4. Pedro, mesmo fora desde o início de janeiro, terminou em quinto com 11 gols (era o artilheiro disparado quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo). Junto com Luciano, Raphael Veiga e Wesley

Os artilheiros do Brasileirão-2024

15 gols – Alerrandro (Vitória) e Yuri Alberto (Corinthians)

13 gols – Estevão (Palmeiras)

12 gols – Vegetti (Vasco)

11 gols – Luciano (São Paulo), Pedro (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras) e Wesley (Internacional)

10 gols – Hulk (Atlético-MG), Flaco López (Palmeiras), Garro (Corinthians) e Lucas Moura (São Paulo)

9 gols – Borré (Internacional) – 9

8 gols – Alan Patrick (Internacional), Bolasie (Criciúma), Braithwaite (Grêmio), Eduardo Sasha (Bragantino), Everaldo (Bahia), Lucero (Fortaleza), Luiz Fernando (Atlético-GO), Matheus Pereira (Cruzeiro), Paulinho (Atletico), Savarino (Botafogo), Vargas (Atlético).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook