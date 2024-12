Roger explica derrotas do Inter na reta final do Brasileiro: ???Nos desmobilizamos um pouco???

Roger Machado comandou o Inter em campanha de arrancada no segundo turno do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional perdeu para o Fortaleza por 3 a 0, na Arena Castelão, neste domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Esta, aliás, foi a terceira derrota seguida do Colorado. O técnico Roger Machado admitiu que o rendimento da equipe esteve abaixo das expectativas, bem como ressaltou que o time sofreu uma perda de foco, especialmente depois que as chances de título acabarem.

Por isso, o treinador detalhou que haveria a possibilidade de analisar o Internacional em duas ocasiões distintas. O primeiro durante a fase invicta de 16 jogos. Roger citou que neste período havia uma motivação para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2025, assim como a briga incerta pelo troféu do Brasileiro, além do momento em que o Colorado engatou a sequência de resultados negativos.

O técnico frisou que ainda quando a equipe estava perdendo para o Flamengo no primeiro tempo não havia o mesmo estímulo. Isso porque não havia mais a possibilidade de alcançar o Botafogo.

“Tivemos 16 jogos de invencibilidade, mas precisamos evoluir em alguns aspectos. Mantivemos a corda esticada em todo o período para a recuperação. Nos mostra que precisamos evoluir em alguns aspectos na mentalidade de sempre buscar”, esclareceu o comandante.

“A pequena possibilidade de título se esvaiu, nos desmobilizamos um pouco. Conseguimos classificar com a virtude deles a vaga ao principal torneio continental. Que bom que aconteceu agora no final e não prejudicou a recuperação”, complementou o treinador.

Inter sofreu com relaxamento do grupo

Roger Machado deixou claro que não houve um planejamento para essa mudança de postura. Na verdade, foi uma situação espontânea, principalmente pela incapacidade de concretizar a missão de vencer o Campeonato Brasileiro. O comandante confessou que o rendimento na Arena Castelão não correspondeu às expectativas. Afinal, houve erros de posicionamento do Inter e em cenários de bola parada.

“Inconscientemente, o relaxamento fez com que os três jogos alternamos. O jogo de hoje foi ruim do início ao final. Contra o Botafogo, perdemos, mas criamos. Contra o Flamengo, o primeiro tempo foi ruim. Hoje ruim por completo. Fim de ano que você diminui um pouco, não faz a cobertura como deveria. Esses detalhes nos dão a certeza que relaxamos. Levamos dois gols de bola parada nos dois jogos. Isso denota um descuido emocional de tudo que aconteceu e os objetivos que nem se imaginavam. Dos males, o menor. Que aprendamos o mais rápido possível. Manter a corda esticada sempre”, concluiu o técnico.

Mesmo com a derrota, o Inter encerrou a sua campanha no Campeonato Brasileiro na quinta posição, com 65 pontos. Os jogadores entram de férias a partir desta segunda e se reapresentam em janeiro.

