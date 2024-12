Novo estádio, SAF, finanças e mais: as propostas dos candidatos à presidência do Flamengo

O Flamengo vai conhecer, nesta segunda-feira (9) o seu novo presidente para próximo triênio (2025-2027). A votação será no ginásio Hélio Maurício, na sede da Gávea, das 8h às 21h, pela primeira vez com urnas eletrônicas, fornecidas pelo TRE-RJ. O candidato da situação, Rodrigo Dunshee, e os opositores Luiz Eduardo Baptista e Maurício Gomes de Mattos disputam o cargo.

A eleição do Flamengo de 2024 terá menos sócios aptos a voto do que em 2012. Afinal, a relação de eleitores definitiva foi emitida, garantindo que 5.880 sócios poderão votar nesta segunda-feira (09). Na corrida eleitoral de 2012, 5.932 tinha direito a participar da democracia rubro-negra.

Rodrigo Dunshee (Chapa Unifla)

Atual vice-presidente e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee é o favorito para vencer as eleições do Flamengo. O candidato terá como vice Marcos Bodin, empresário do ramo financeiro e imobiliário. No clube desde novembro do ano passado, ele é o atual vice-presidente de Patrimônio do clube e o executivo responsável pelo projeto do estádio rubro-negro no terreno do Gasômetro.

“O estádio é um compromisso da nossa gestão, só a nossa candidatura se comprometeu com isso. A gente realizou a compra de um terreno que ninguém acreditava. O terreno é nosso, a chave do terreno está aqui. Esse é o principal ponto de infraestrutura nosso”, afirmou Dunshee.

Além do foco no estádio, Dunshee também promete profissionalização do departamento de futebol. Ele garantiu um diretor de futebol técnico, que terá uma relação com o Flamengo para atuar ao lado do diretor executivo de futebol. Diego Ribas é um nome para a função, enquanto Rodolfo Landim pode ser o CEO do clube.

Mesmo com novo estádio sendo elaborado, o candidato também crer em melhorias no Maracanã, que serão feitas com as próprias receitas dos jogos.

Dunshee também é contra o Flamengo virar SAF. “Não o vejo com um dono. Ele é de massa, e a torcida tem poder de controle externo”, disse em entrevista ao “O Globo”.

Luiz Eduardo Baptista (Raça, Amor e Gestão)

Presidente do Conselho de Administração durante o mandato de Rodolfo Landim, o empresário Luiz Eduardo Baptista, mais conhecido como Bap, também é um dos candidatos. Bap terá como vice o advogado Flávio Willeman, que foi vice-presidente jurídico durante os dois mandatos de Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo, entre 2013 e 2018.

Ídolo da Nação, Zico é um dos apoiadores de peso do candidato. Em sua campanha, Bap, afinal, busca autonomia no futebol do Flamengo e defende que o dinheiro para o novo estádio do clube está dentro do próprio rubro-negro.

Bap também é contra a implementação da SAF no clube. Ele, aliás, já salientou em uma de suas entrevistas que vai trabalhar “para que o Flamengo seja o Real Madrid das Américas”.

O candidato, aliás, também já deu sua opinião sobre as finanças. Em entrevista ao “Uol”, ele afirmou que há uma “bomba relógio armada para o próximo presidente do Flamengo”, mas que tem sempre uma saída. Segundo ele, o Flamengo deve estar saindo de 40 a 50 milhões para 500, 400 e tantos milhões” de endividamento.

Maurício Gomes de Mattos (Mengão Maior)

Por fim, o advogado Maurício Gomes de Mattos (chapa Mengão Maior) prometeu que profissionalizará a gestão do departamento de futebol e que cumprirá os planos de construção do novo estádio rubro-negro, sem transformar o clube em uma SAF.

Líder da chapa “Mengão Maior”, Maurício, afinal, terá como vice Wellington Silva, que foi VP de comunicação do Flamengo em 2018, último ano da gestão de Eduardo Bandeira de Mello. O ex-presidente rubro-negro é um dos apoiadores de MGM.

“Vou criar um portal de transparência. Vai ser tudo pelo Flamengo e nada do Flamengo. Pode contar com isso. Vou ganhar essa eleição, tenho certeza. Porque tenho o espírito rubro-negro, eu conheço a casa, são 22 anos conhecendo as federações, agremiações, sendo respeitado e respeitando a todos”, destacou em discurso de sua candidatura.

Aliás, Maurício também já destacou que não está contente com o projeto do orçamento para 2025. Ele reforçou que em sua gestão estruturará um orçamento “às claras”, com solidez nas finanças e com investimento em marketing, em meio aos planos para erguer a nova arena no Gasômetro.

