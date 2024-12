Corinthians encerra ano com recorde no Brasileirão

A vaga direta na fase de grupos da Libertadores não veio para o Corinthians. No entanto, o Timão encerra o ano enchendo o torcedor de orgulho, afinal, foram nove vitórias seguidas no fim do Brasileirão na era dos pontos corridos. Dessa forma, o Alvinegro igualou os recordes alcançados por Internacional, em 2020, e Atlétic0, no ano posterior.

A sequência de vitórias do Corinthians começou na segunda quinzena de outubro, derrotando o Athletico-PR por 5 a 2. Depois, o Timão despachou Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Criciúma, Bahia e Grêmio. Dessa forma, a série positiva do Alvinegro inclui três triunfos contra equipes rebaixadas.

Após essa série, as duas melhores sequências do Corinthians em Brasileiros são sete em 1999 e 2011. Em ambos os anos, curiosamente, o Timão terminou com o tírulo brasileiro. Já a sequência de 2024 não deu o título, mas levou o Timão do penúltimo lugar para o sétimo lugar, fazendo a equipe paulista se classificar para a Libertadores do ano que vem.

Na próxima temporada, o Corinthians disputará Paulistão, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Inclusive, a primeira partida será já na segunda semana de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, no interior do estado, pela estreia do Campeonato Paulista.

