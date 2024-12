Santos estuda rescindir contrato com Billy Arce

O Santos começou a discutir nos bastidores uma possível saída do atacante Billy Arce. O equatoriano tem vínculo com o Peixe até o final de 2025, mas ele não correspondeu e não faz parte dos planos do clube para o ano que vem. Assim, o Alvinegro Praiano negocia uma rescisão de contrato com o jogador.

Um dos principais motivos para a rescisão de contrato se dá pelo baixo rendimento nos treinos. Além disso, o jogador não conseguiu se adaptar à equipe e apresentou dificuldades físicas. Ele chegou a jogar duas partidas pelo Peixe, mas após um baixo desempenho, o técnico Fábio Carille decidiu que ele passaria por uma aprimoração física. Contudo, ele não voltou a vestir a camisa do Peixe novamente.

Ele estreou contra o Avaí, entrando no segundo tempo, e voltou a jogar contra a Ponte Preta. Apesar de ter sido relacionado em outros jogos, como contra Guarani, Amazonas e Brusque, não foi utilizado e ficou de fora em boa da Série B. Nas últimas duas rodadas da competição, aliás, ele acabou barrado e sequer esteve na lista de relacionados.

Outro fator que pesou contra o jogador foi o processo de sua contratação. Billy Arce foi indicado por um empresário e negociado diretamente com o gerente de futebol Alexandre Gallo. Assim, o jogador não era uma recomendação da equipe de scout do clube. A situação criou um mal estar internamente. A contratação se mostrou ruim após o jogador não ter chances com a camisa do Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.