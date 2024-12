Botafogo a caminho de Doha, no Qatar. Em avião da NFL

O Botafogo deixou o Brasil às 2h da madruga desta segunda-feira (9), devido ao atraso, rumo a Doha, no Catar, para disputa da Copa Intercontinental 2024. Com previsão de chegada às 19h no horário local (1h da manhã de Brasília), a delegação alvinegra seguiu rumo ao país asiático em dois aviões fretados do New England Patriots, time hexacampeão da maior liga de futebol americano do mundo, a NFL.

A viagem em voo fretado, com cerca de 14 horas de duração, terá uma parada para abastecimento no Marrocos. Depois, enfim, a delegação segue definitivamente rumo a Doha para o duelo contra o Pachuca, do México, às 14h, pela estreia do Intercontinental.

Os aviões fretados do Patriots só foram possíveis devido à amizade de John Textor, dono da SAF do Botafogo, com Robert Kraft, proprietário do clube da NFL. O norte-americano optou por garanti-los principalmente pelo extremo conforto e espaçamento acima da média de uma aeronave comercial.

Características do avião

Feitos para comportar atletas marcados pelo tamanho e força física, os aviões de clubes da NFL possuem assento maiores e mais largos que os comerciais. Deitados, por exemplo, os titulares poderão ocupar três assentos cada e contarão, ainda, com aparelhos de massagem.

Apesar de toda comodidade à disposição, jogadores e membros da comissão técnica do Botafogo, descartaram horas de sono durante o voo.

“Claro que não, não tem como dormir. Pessoal vai comemorar dentro do avião. Estou com a adrenalina do jogo ainda, não vou conseguir descansar agora, mas depois de cinco ou dez horas ali”, disse Luiz Henrique.

Viagem do Botafogo

A delegção alvinegra deixou o Estádio Nilton Santos, onde sagrou-se campeão do Brasileirão 2024, direto para o aeroporto Galeão.

