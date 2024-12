Futebol paranaense não terá representante na Série A após 34 anos

Afinal, em 1989, a dupla ‘Atletiba’ foi rebaixada na competição nacional. No ano seguinte, porém, o Furacão retornou à primeira divisão , enquanto o Alviverde só voltou em 1993.

Todavia, em 1994, a dupla retornou à Série B, porém viu a ascensão do Paraná Clube, que foi o único representante do estado naquele ano. Duas temporadas depois, aliás, Athletico e Coritiba reencontraram o rival na elite do futebol brasileiro.

Por fim, atualmente, o Paraná Clube, por sua vez, vive um período de instabilidade e disputa somente o Estadual, tentando uma vaga na Série D, em 2026. Já a dupla Atletiba tentará retornar à elite do futebol nacional, visto que o Furacão deixa de figurar na Série a depois de 12 temporadas.