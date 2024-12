Boca de urna e denúncia de Bap: tudo sobre as eleições do Flamengo

Eleições do Flamengo acontecem na Gávea, sede do clube, na Zona Sul do Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Divulgação)

A primeira boca de urna da corrida eleitoral do Flamengo, que iniciou-se na manhã desta segunda-feira (9), sinaliza liderança à oposição, com Luiz Eduardo Baptista como candidato. Rodrigo Dunshee de Abranches, que concorre pela situação, aparece na segunda colocação com 54 votos a menos. A votação percorrerá todo dia, e a contagem de votos se iniciará após o fim das eleições, às 21h (de Brasília).

De acordo com a primeira parcial das eleições do Flamengo, divulgada às 09h, Bap lidera com sobras em relação a Dunshee. Maurício Gomes de Mattos figura na terceira colocação, com porcentagem inferior aos ‘não declarados’. Vale destacar, porém, que a boca de urna não representa números oficiais do clube.

Parcial eleições do Flamengo (09h)

— Luiz Eduardo Baptista: 156 votos

— Rodrigo Dunshee: 102 votos

— Maurício Gomes de Mattos: 15 votos

— Não declarados: 68 votos

Denúncia de Bap

Por volta das 10h, Luiz Eduardo Baptista fez uma denúncia referente ao uso do sistema do clube. Bap solicitou condições – ou não – de voto dos associados. Ou seja, se eleitores estariam na lista para votação ou não. Após a solicitação, representantes da chapa de Dunshee acusaram o candidato de ter ofendido membros da mesa diretora.

O presidente da Assembleia Geral do Flamengo, Carlos Henrique, convocou integrantes de todas as chapas para uma conferência onde ficou definido que a denúncia não tinha fundamento.

“Não foi do Bap, mas de um componente da chapa dele que está na fiscalização. Ele desconfiou e achou muito parecido o aplicativo usado por uma das chapas. Assim, ele fez uma representação junto à mesa da Assembleia. O Bap também fez. Nós chamamos o gerente da TI do Flamengo, chamamos as chapas para irem até à área de triagem, e os representantes do TI fizeram a verificação. Os dois aplicativos estão normais, está tudo certo”, disse Carlos Henrique à imprensa.

Segunda parcial

A segunda pesquisa de boca de urna saiu por volta das 11h30 e diante de um movimento mais intenso na Gávea. Contabilizando 844 votos, a nova parcial, divulgada inicialmente por Venê Casagrande, manteve Luiz Eduardo Baptista com vantagem na liderança.

— Luiz Eduardo Baptista: 372 votos

— Rodrigo Dunshee: 235 votos

— Maurício Gomes de Mattos: 78 votos

— Não declarados: 159 votos

