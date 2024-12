Vasco conquista tetra da Libertadores de futebol de areia

É O TREM BALA P#@$%! ????????#VascoDaGama pic.twitter.com/ZrF6gw9mj2 — C.R. Vasco da Gama (@crvasco_br) December 8, 2024

Ao longo da partida, Matheus Show abriu o placar, depois de matar no peito e acertar uma bela bicicleta para delírio da torcida. Quem também se destacou foi o goleiro Rafa Padilha, que enfileirou defesas difíceis e foi extremamente importante para o título.

Em seguida, Pedro Lucas ajeitou para Bokinha, que bateu no canto direito de Yoao Rolón, e ampliou o placar. O Sportivo Luqueño diminuiu com um gol de cabeça de Catarino, no início do segundo tempo. Mas Mauricinho deixou o dele e aumentou a vantagem cruz-maltina.

Na volta do terceiro tempo, Mauricinho fez mais um, enquanto Bokinha, de pênalti, marcou o quinto gol do Vasco na partida. Por fim, a equipe paraguaia descontou, mas não teve tempo de buscar o empate.

