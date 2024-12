Rodrigo Garro, do Corinthians, é eleito melhor meia e Craque da Galera do Brasileirão

Com uma campanha de recuperação, o Corinthians não só se livrou do rebaixamento como garantiu uma vaga na próxima edição da Libertadores. Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, no Rio Grande Sul, o meia Rodrigo Garro recebeu o troféu de melhor meia do Campeonato Brasileiro e Craque da Galera.

Além disso, Yuri Alberto encerrou a competição como artilheiro da primeira divisão, com 15 gols, ao lado de Alerrandro, do Vitória.

“Obrigado, é um orgulho para mim receber esses prêmios em uma liga tão competitiva como o Brasileirão. Felicidade de estar nesse clube, representar essa camisa, temos um grupo maravilhoso, isso é importante para meu rendimento. Quero agradecer a todos, à torcida que me ajuda a cumprir esse objetivo, espero que venha muito mais”, comemorou Garro.

O Timão encerrou o campeonato em sétimo lugar e irá disputar a fase qualificatória da Libertadores de 2025. Garro, portanto, foi o garçom da competição com 11 passes para gols. O time paulista, então, concluiu o ano enchendo o torcedor de orgulho, afinal, foram nove vitórias seguidas no fim do Brasileirão.

Dessa forma, o Alvinegro igualou os recordes alcançados por Internacional, em 2020, e Atlétic0, no ano seguinte. A sequência de vitórias do Corinthians começou na segunda quinzena de outubro, derrotando o Athletico-PR por 5 a 2. Depois, o Timão despachou Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Criciúma, Bahia e Grêmio.