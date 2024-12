Atlético passa por mudança importante nos bastidores; veja os detalhes

O Atlético passará por uma série de mudanças que não ocorrerão apenas dentro de campo. O diretor de comunicação, Diogo Kotscho, está deixando o Galo após quatro meses de trabalho.

A informação foi divulgada primeiro pelo “Ge”. Kotscho recebeu uma proposta “irrecusável” de uma equipe da Arábia Saudita e, assim, deixa o clube mineiro após um período curto em Belo Horizonte.

Ele foi anunciado pelo Atlético no dia 9 de agosto, assumindo o cargo no lugar de André Lamounier, que saiu do clube após uma série de polêmicas. Kotscho vinha do Athletico, onde trabalhou entre março e julho de 2024.

O profissional já trabalhou com grandes nomes do futebol brasileiro, como Kaká, Roberto Carlos e Cafu. Além disso, passou pelo Orlando City, da Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos.